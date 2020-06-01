В 17 больницах Москвы и Московской области установили системы обеззараживания воздуха

В 17 больницах Москвы и Подмосковья, которые перепрофилируют для приема пациентов с новой коронавирусной инфекцией, а также в быстровозводимых госпиталях Министерства обороны РФ в Омске, Приморском крае, Севастополе, модульной больнице в республике Башкортостан в апреле установили новейшее специальное оборудование -канальные обеззараживатели воздуха с функцией фильтрации и инактивации в системах приточно-вытяжной вентиляции российского производства.

Как рассказал «Звезде» директор по развитию компании-производителя Дмитрий Трубицын, благодаря дополнительному озоновому модулю, предусмотренному в новом медоборудовании, фильтры не просто захватывают частицу-носителя микроорганизма, но и ускоряют его гибель. Этот параметр испытывали совместно с НПО «Вектор» в отношении птичьего гриппа, туберкулеза, возбудителя лихорадки Эбола и коронавирусов. Также, по словам специалиста, очистка в режиме рециркуляции снижает риски перекрестного инфицирования.

Использование такого оборудования в системах приточно-вытяжной вентиляции позволяет соответствовать всем нормативам по чистоте и инфекционной безопасности воздуха в медицинских учреждениях, а также исключить риски попадания инфекции за пределы больницы через вытяжную вентиляцию.