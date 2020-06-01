«Все ради картинки»: эксперт рассказал об устройстве протестных движений в США

Массовые протесты и погромы в США не прекращаются уже неделю, десятки городов охвачены беспорядками, в Лос-Анджелесе, Филадельфии и Атланте был введен комендантский час, а в Вашингтоне протестующие подошли вплотную к Белому дому. Они устраивают потасовки с полицией, выкрикивают лозунги, жгут мусорные баки и машины.

На видео, которые публикуют американские СМИ с улиц, где разгораются протесты, можно заметить очень большое сходство в действиях протестующих с действиями граждан Украины во время Майдана - об этом в студии «Открытого эфира» рассказал публицист Александр Роджерс:

«Я несколько часов смотрел хроники событий с разных мест, где четко видно, что есть разделение на две группы протестующих: на мирные группы и на тех, кто занимается дискредитацией протестов. На самом деле - это две команды, которые работают слаженно, то есть группа мирных стоят впереди с поднятыми руками, а из-за них вторая группа кидает камни в полицию. А если полиция идет в этот момент их блокировать - мирная группа мешает и блокирует полицейских. Соответственно, картинка для СМИ получается, что большие злые полицейские избивают безоружных девочек с поднятыми руками. При этом вторая группа протестующих методично громит и сжигает квартал за кварталом» - заявил журналист.

Общественные волнения начались после убийства полицейским 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, который был задержан за попытку расплатиться поддельным чеком на 20 долларов в магазине. Несмотря на то, что мужчина не оказывал представителям правопорядка никакого сопротивления, один из патрульных придавил коленом шею Флойда к земле и 8 минут держал его в таком положении, не обращая внимания на его мольбы и хрипы.