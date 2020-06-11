Названы факторы, вызывающие тяжелое течение коронавируса

Врачи из Южной Кореи определили несколько условий, при которых болезнь у инфицированного коронавирусом протекает в тяжелой форме.

По словам профессора медицинского центра Университета Юннам Ан-Джун-Хонг, результаты исследования можно использовать для того, чтобы на ранних стадиях предупреждать тяжелое течение болезни, которое может окончиться в том числе летальным исходом.

Ученые выяснили, что наличие диабета, низкое насыщение крови кислородом, повышенная температура и проблемы с сердцем могут вызвать более тяжелое течение заболевания. Еще одним важным фактором является возраст - чем старше пациент, тем выше вероятность непростого течения болезни.

Для проведения исследования врачи наблюдали за пациентами с коронавирусом в больнице четвертого по величине южнокорейского города Тэгу с 19 февраля по 15 апреля, передает Reuters.

Ранее американские исследователи назвали группу крови, обладатели которой наименее подвержены заражению COVID-19. В ходе научной работы были использованы данные 750 тысяч человек.