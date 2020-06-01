Московские храмы откроются для прихожан с 6 июня

Московские храмы откроются на этой неделе. Первыми, с 2 июня, прихожан примут храм Христа Спасителя и Богоявленский собор в Елохове.

С 6 июня, накануне праздника Троицы, откроются остальные столичные храмы. Соответствующее решение принял патриарх Кирилл после обсуждения санитарно-эпидемиологической обстановки с главой Роспотребнадзора Анной Поповой и мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Прихожане будут обязаны использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию. Так, на одного человека должно приходиться не менее четырех квадратных метров свободного пространства.

Из-за пандемии коронавируса храмы столицы закрыли для посещения с 13 апреля. Богослужения в них проходили только в присутствии духовенства.