Жизнь - не сахар: диетолог перечислила худшие продукты для диабетиков

Врач акушер-гинетолог, диетолог-нутрициолог Наталья Беляева назвала худшие продукты для людей, страдающих от диабета 2 типа.

По ее словам, при таком заболевании можно есть некоторые фрукты и ягоды в небольших количествах: абрикосы, алычу, грейпфрут, апельсины, персики, яблоки, вишню, крыжовник, красную смородину, облепиху, клюкву, сливы, избегая фруктов и ягод с большим содержанием сахара, к примеру, винограда или бананов. При этом не следует использовать их как самостоятельные блюда, а употреблять лишь в виде десерта.

Наиболее вредными продуктами, от которых стоит отказаться совсем, являются мучные изделия, шоколад, белый рис, картофель и термически обработанные морковь и свекла. Они содержат быстрые углеводы, резко увеличивающие содержание сахара в крови.

Но можно есть продукты с медленными углеводами — гречку и овсянку (не быстрого приготовления), перловку, овощи и зелень. Также разрешено в небольших количествах употреблять мясо, рыбу, птицу, сыр, творог и бобовые, пишет «Комсомольская правда».

Ранее был назван самый опасный для здоровья суп. Наиболее опасен он для людей с сердечными заболеваниями, гипертонией и ожирением.