В Вашингтоне вводят комендантский час из-за протестов

Руководство Вашингтона вводит на территории города комендантский час в связи с массовыми протестами, захлестнувшими США. Такое заявление сделал мэр американской столицы Мюриэл Боузер.

Ограничительные меры начнут действовать в городе 1 июня с 19 часов по-местному времени и продлятся как минимум двое суток.

Ряд американских городов охватили массовые беспорядки после того, как чернокожий мужчина Джордж Флойд погиб из-за слишком грубых действий сотрудников полиции во время задержания. В Сети была опубликована видеозапись, на которой запечатлено, что блюстители закона надели на Флойда наручники и повалили его. Причем один из полицейских наступил задержанному коленом на шею. Мужчина на записи несколько раз сообщил, что ему трудно дышать. После этого инцидента он был доставлен в реанимационное отделение местной больницы, где в итоге скончался.