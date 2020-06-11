Слабое место: названа причина, по которой COVID-19 стал менее агрессивным

Вирусная нагрузка на организмы новых инфицированных коронавирусом пациентов стала снижаться. Это свидетельствует о том, что COVID-19, скорее всего, ослабевает. Об этом заявил итальянский вирусолог Массимо Клементи.

По его словам, с мая специалисты фиксируют не только уменьшение числа заболевших, но и доли тех, кому требовалось помещение в отделение интенсивной терапии.

Итальянские ученые провели исследование и выяснили, что нагрузка на организмы больных начала снижаться. Для этого они сравнили 100 пациентов, которые поступили в больницы в марте и 100 пациентов, госпитализированных во второй половине мая.

«Выяснилось, что вирусная нагрузка в начальной стадии эпидемии была значительно, в десятки раз выше, чем в конце мая», — рассказал Клементи в интервью РИА Новости.

По его словам, это позволяет надеяться на то, что осенью второй волны распространения COVID-19 либо не будет вообще, либо она будет слабее первой.

Ранее в ВОЗ объяснили низкую смертность из-за коронавируса в России. По словам специалистов, дело может быть в широком охвате населения страны тестированием на COVID-19.