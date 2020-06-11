Названа группа крови, обладатели которой меньше подтверждены заражению COVID-19

Люди с первой группой крови меньше остальных подвержены заражению COVID-19. К такому выводу пришли американские исследователи из организации 23andMe, которая занимается расшифровкой генома человека.

По словам специалистов, они решили проанализировать, влияет ли на вероятность инфицирования коронавирусом генетика. Они исследовали данные почти 750 тысяч своих клиентов, из которых 10 тысяч были заражены COVID-19.

После внесения поправок в соответствии с полом, возрастом и массой тела ученые пришли к выводу, что обладатели первой группы крови примерно на 18% менее подвержены инфицированию.

Помимо этого, специалисты отдельно исследовали подверженность заболеванию среди людей, наиболее часто контактировавших с зараженными, например, работников медучреждений.

Оказалось, что среди них заразились 3,2% обладателей первой группы крови, 3,9% — второй, 4% — третьей, 4,1% — четвертой. В данной выборке люди с первой группой крови заражались на 13-26% процентов меньше, чем остальные, сообщает 23andMe.

Ранее итальянский вирусолог заявил, что коронавирус стал ослабевать. Это позволяет надеяться на то, что второй волны пандемии осенью либо не будет вообще, либо она станет слабее первой.