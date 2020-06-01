Правительство не поддержало законопроект о пособиях для домохозяек

Правительство не поддержало проект закона от фракции ЛДПР о ежемесячных выплатах в виде минимального размера оплаты труда для домохозяек. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно законопроекту, под домашним хозяйством подразумевается уборка дома, приготовление пищи, уход за детьми и престарелыми родителями, инвалидами детства I группы и иная деятельность по дому. При этом право на пособие, согласно задумке депутатов, должен иметь только один из членов семьи и в случае, когда размер среднего дохода не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе.

Для реализации этого проекта понадобились бы бюджетные средства. Однако в правительстве обратили внимание на то, что в законопроекте не определены источники и порядок исполнения соответствующих расходных обязательств, что, в свою очередь, нарушает требования статьи 83 Бюджетного кодекса.

В отзыве также сказано, что предусмотренное проектом закона определение домашнего хозяйства содержит неконкретные формулировки. Помимо этого, в документе не определены подлежащие учету виды доходов, период и основания прекращения выплаты пособия.

Кроме того, понятие МРОТ не может применяться для иных целей, кроме регулирования заработной платы и определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также для других целей обязательного соцстрахования.