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ПФР перечислил 146 млрд российским семьям с детьми

Анна Касаткина
18:17 01.06.2020
Единовременные выплаты получили родители детей от трех до 16 лет.
ПФР перечислил 146 млрд российским семьям с детьми
© Фото: Evgeny GoTown, Pixabay

Пенсионный фонд России перечислил первые единовременные выплаты семьям с детьми от трех до 16 лет. Сумма выделенных средств составила 146 млрд рублей.

«Средства направлены 10,2 млн семей на 14,6 млн детей, то есть больше чем половине всех, кто имеет право на поддержку по указу президента», - рассказали в пресс-службе фонда.

Отмечается, что первые выплаты получили родители, которые обратились с заявлением до 22 мая включительно. По регламенту заявление рассматривается в течение пяти рабочих дней, затем в течение трех дней перечисляются деньги.

Единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей российским семьям полагаются вне зависимости от их доходов. В доплате может быть отказано, например, если семья проживает за границей или имеет еще одно гражданство.

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