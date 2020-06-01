Песков подтвердил, что 1 июля будет выходным днем

Первое июля, на которое назначено голосование по поправкам в российскую Конституцию, будет выходным днем. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да», - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости о том, будет ли 1 июля выходным днем.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин утвердил 1 июля как дату проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Эта дата на совещании с главой государства была предложена председателем ЦИК РФ Эллой Памфиловой.

Во время совещания Путин также обратился к руководителям регионов с просьбой посодействовать в организации голосования исходя из необходимости заботы о здоровье и жизни граждан. Кроме того, президент призвал россиян принять активное участие в голосовании по поправкам в основной закон страны.