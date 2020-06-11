Путин оговорился и «придумал» новое министерство
Президент объединил названия Минкомсвязи и Минэкономразвития.
© Фото: пресс-служба президента РФ
Президент России Владимир Путин допустил оговорку в ходе совещания по вопросам развития телекоммуникаций и информационных технологий, «придумав», таким образом, новое министерство.
Президент объединил названия Минкомсвязи и Минэкономразвития, «создав» третье ведомство — Минэкономсвязи.
«По оценке Минэкономсвязи, в 2020 году расходы хозяйствующих субъектов на информационно-коммуникационные технологии сократятся в среднем на 20 процентов», — сказал Путин.
В совещании принимали участие члены правительства РФ, премьер-министр Михаил Мишустин и представители отечественной IT-индустрии.