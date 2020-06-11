Россиян предупредили о возможном подорожании жилья в новостройках
При этом ожидается снижение цен на рынке вторичного жилья за счет роста предложения.
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Стоимость квартир в новостройках может вырасти в 2020 году на 10-20%. На это влияют низкие ипотечные ставки.
Кредиты с поддержкой от государства, в которых ставка составляет 6,5% годовых, дают застройщикам возможность компенсировать издержки, которые выросли в том числе из-за подорожания строительных материалов, за счет повышения цен на первичное жилье.
Отмечается, что застройщики уже начали сокращать скидки, также из-за коронавируса замедлился выход на рынок новых проектов.
При этом ожидается снижение цен на рынке вторичного жилья за счет роста предложения, сообщает газета «Известия» со ссылкой на участников рынка недвижимости.