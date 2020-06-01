Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в РФ

В России удалось не допустить взрывного характера развития ситуации с коронавирусом. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

При этом глава государства отметил, что обстановка внутри страны сейчас стабилизируется.

«По мере улучшения ситуации с пандемией мы возвращаемся к нормальной жизни, должны подумать и о дальнейшей работе по поправкам в Конституцию», - заявил президент в ходе встречи рабочей группы по поправкам в основной закон страны.

В настоящий момент в России официально подтверждено 414 878 случаев заболевания коронавирусом. 175 877 человек выздоровели, 4 855 - скончались.