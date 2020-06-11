В сирийской Пальмире восстановили электросети, разрушенные боевиками во время войны

Практически полностью уничтоженные боевиками во время войны электросети в сирийском городе Пальмира восстановлены.

По словам инженера электростанции Васима Саббада, сети были уничтожены на 90%.

«Когда мы начали их восстанавливать, столкнулись с еще одной проблемой - было огромное количество неразорвавшихся снарядов и мин. Они могли сдетонировать в любой момент, но мы справились. Сейчас электричество есть в каждом доме, где живут люди», - рассказал он.

Также Саббад пояснил, что на данный момент Пальмира питается от запасного трансформатора в Тифоре, но в планах у инженеров - обеспечить снабжение от трансформаторов, которые расположены в городе.

Благодаря работе специалистов электричество удалось восстановить и в госпитале, который боевики за время войны дважды занимали и грабили. На данный момент его удалось отремонтировать только на 70%, однако единственный врач Валид Оди уже принимает пациентов.

«Наполнили склады медикаментами, установили оборудование. Мы готовы и к круглосуточным дежурствам. Принимаем всех - как гражданских, так и военных», - сказал медик.

В свою очередь власти города надеются, что в скором времени в Пальмиру вернется большинство покинувших ее жителей, так как на данный момент в городе всего несколько тысяч человек, когда до войны было в десять раз больше.

«Мы как можно скорее налаживаем снабжение водой и проводим электросети. В ближайшее время ждем большое количество людей, которые вернутся в наш город», - отметил мэр города Фарид Асмад.

По информации российского Центра по примирению враждующих сторон, с 2018 года на территории Сирии провели почти 1,2 тысячи километров новых линий электропередач и отремонтировали почти 1,3 тысячи километров автомобильных дорог.

Помимо этого, были восстановлены 957 образовательных и 238 медицинских учреждений, в эксплуатацию введены 199 объектов водоснабжения, 316 хлебопекарен, 776 электроподстанций, одна автозаправочная станция, а также свыше 14 тысяч промышленных предприятий.