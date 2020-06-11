На Алтае сняли ограничения на работу уличных кафе и туристических объектов с медлицензией

В Республике Алтай сняты ограничения на деятельность работающих на открытом воздухе кафе и туристических объектов с медицинской лицензией. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Олег Хорохордин.

Отмечается, что ограничения снимаются лишь при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора.

В то же время на Алтае продолжает действовать режим самоизоляции и масочный режим, все приезжающие должны соблюдать карантин в 14 дней. До 22 июня не работают турбазы и дома отдыха, сообщает ТАСС.

Первый случай заражения коронавирусом был подтвержден в Республике Алтай 16 апреля. До этого она была последним регионом России, где такие случаи не отмечались.



