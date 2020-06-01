Путин утвердил 1 июля как дату голосования по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин утвердил 1 июля как дату проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Эта дата на совещании с главой государства была предложена председателем ЦИК РФ Эллой Памфиловой.

Памфилова отметила, что с голосованием не стоит затягивать, так как это может повлечь за собой выделение «довольно существенных» дополнительных ресурсов, которые лучше направить на помощь пострадавшим от пандемии коронавируса. По ее словам, к 1 июля будут выполнены все необходимые требования: открытость, прозрачность, присутствие наблюдателей и СМИ, помощь волонтеров.

На предложение Путин отметил, что дата является подходящей.

«Проведем общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию Российской Федерации 1 июля 2020 года», - сказал президент, подводя итоги совещания.

Путин обратился к руководителям регионов с просьбой посодействовать в организации голосования исходя из необходимости заботы о здоровье и жизни граждан.

«Это остается безусловным, первейшим и самым главным приоритетом», - подчеркнул президент.

Путин также призвал граждан принять активное участие в голосовании.