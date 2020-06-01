Путин назвал 1 июля подходящей датой для проведения голосования по поправкам в Конституцию

Президент РФ Владимир Путин считает 1 июля подходящей датой для проведение голосования по поправкам в Конституцию. Об этом он заявил в ходе совещания с рабочей группой по внесению изменений в основной закон страны.

Глава государства отметил, что эту дату можно считать согласованной для проведения голосования, если оно не помешает проведению ЕГЭ.

Министр просвещения России Сергей Кравцов, в свою очередь, сообщил президенту, что проведение Единого государственного экзамена в школах не помешает голосованию по поправкам в основной закон страны.

Идею провести голосование 1 июля во время совещания поддержала и глава ЦИК Элла Памфилова. Она отметила, что Центризбирком подготовил памятки для сотрудников полиции, СМИ, наблюдателей и самих участников голосования, которых также обеспечат всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты - масками, перчатками, одноразовыми ручками.