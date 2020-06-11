Жара, гроза и град: синоптики рассказали о погоде в Москве на 11 июня
Из-за сильного ветра, грозы и града в Москве 11 июня объявлен желтый уровень опасности.
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
Жителей Москвы 11 июня ждет жаркая погода, местами кратковременные дожди, гроза и град. Об этом сообщили в Гидрометцентре.
В столице днем воздух прогреется до 30-32 градусов тепла. Ночью температура может опуститься до 17 градусов выше нуля.
В Гидрометцентре рассказали, что скорость юго-западного и южного ветра составит 3-8 м/с, возможны порывы до 15 м/с. Из-за сильного ветра, грозы и града в Москве 11 июня объявлен желтый уровень опасности.
Атмосферное давление — около 749 мм ртутного столба.
В Московской области ожидается 27-32 градуса выше нуля днем и 15 — ночью.