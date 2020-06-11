Работающие в день голосования по поправкам к Конституции получат повышенную оплату
Оплата труда в выходные и праздничные нерабочие дни описана в 153-й статье Трудового кодекса РФ.
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Граждане России, которые будут работать в день голосования по поправкам к Конституции, 1 июля, получат повышенную оплату. Этот день будет выходным.
«За работу в день голосования предусмотрена оплата в повышенном размере. Граждане не должны потерять в оплате труда за июль», — рассказала глава социального комитета Совета Федерации Инна Святенко.
Она напомнила, что оплата труда в выходные и праздничные нерабочие дни описана в 153-й статье Трудового кодекса РФ, передает РИА Новости.
Ранее голосование по изменениям в главном законе страны должно было пройти 26 апреля, но из-за распространения коронавируса президент России Владимир Путин перенес его на 1 июля.