Работающие в день голосования по поправкам к Конституции получат повышенную оплату

Граждане России, которые будут работать в день голосования по поправкам к Конституции, 1 июля, получат повышенную оплату. Этот день будет выходным.

«За работу в день голосования предусмотрена оплата в повышенном размере. Граждане не должны потерять в оплате труда за июль», — рассказала глава социального комитета Совета Федерации Инна Святенко.

Она напомнила, что оплата труда в выходные и праздничные нерабочие дни описана в 153-й статье Трудового кодекса РФ, передает РИА Новости.

Ранее голосование по изменениям в главном законе страны должно было пройти 26 апреля, но из-за распространения коронавируса президент России Владимир Путин перенес его на 1 июля.



