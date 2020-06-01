В ЦИК назвали оптимальную дату для проведения голосования по поправкам в Конституцию

Первое июля является оптимальной датой для проведения голосования по поправкам в Конституцию. Такое мнение сегодня высказала глава ЦИК Элла Памфилова.

Она отдельно подчеркнула, что 3 июля начинается ЕГЭ, а многие избирательные участки расположены в школах.

Вместе с тем Памфилова отметила, что здоровье россиян - это главный приоритет. Поэтому ЦИК совместно с Роспотребнадзором разработали рекомендации, чтобы можно было начать подготовку к проведению голосования.

Памфилова подчеркнула, что в ЦИК подготовили памятки для сотрудников полиции, СМИ, наблюдателей и самих участников голосования. Его участники будут обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты - масками, перчатками, одноразовыми ручками. Перед началом голосования будет проведено повсеместное тестирование на коронавирус всех членов избирательной комиссии.

По словам Памфиловой, ЦИК предлагает провести голосование не только в день, который назначит Путин, но и в течение шести дней перед ним. Оно может проходить как в помещениях, так и вне их, а также на мобильных участках.