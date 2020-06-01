В Совфеде предложили провести голосование по поправкам в Конституцию в конце июня

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию можно провести в конце июня. С такой инициативой выступил глава Комитета Совета Федерации по законодательству Андрей Клишас.

По словам Клишаса, регионы готовы к проведению голосования, а потому можно вернуться к этому вопросу с учетом мнения Роспотребнадзора.

Президент России Владимир Путин в ходе рабочего совещания отметил, что ранее уже озвучивалась идея провести голосование в день Парада Победы 24 июня.

«Не надо ничего смешивать. Парад Победы - это святое дело!» - сказал глава государства.

Путин также подчеркнул, что нужно дать возможность людям сосредоточиться именно на поправках.

Президент добавил, что с момента объявления даты общероссийского голосования по Конституции необходимо еще 30 дней на отработку механизмов безопасности в связи с коронавирусной инфекцией.