В Пермском крае во время купания в реке утонули двое подростков

В поселке Коса в Пермском крае во время купания в реке Кордон утонули двое подростков. Один из них пытался спасти утопающую девушку, но не смог, и утонул сам.

Вечером 9 июня в реке купались восемь подростков 15-ти и 16-ти лет. Постепенно течение стало уносить их на глубину. Шесть человек спаслись самостоятельно и попытались помочь товарищам, протягивая с берега длинные ветки, но безуспешно — двое подростков погибли.

СК РФ по Пермскому краю проводит доследственную проверку, сообщается на сайте Следственного управления СК по региону.



