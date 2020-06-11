По подозрению в похищении сына адвоката в Солнечногорске задержан адвокат Гладилин

В подмосковных Мытищах сотрудники правоохранительных органов задержали адвоката Эдуарда Гладилина по подозрению в похищении несовершеннолетнего сына адвоката Константина Скрыпника в Солнечногорске.

По словам защитника подозреваемого Владислава Ткаченко-Кремера, ночью в его квартире был проведен обыск, в ходе которого изъяли телефоны, компьютеры и флеш-карты. На данный момент сотрудники Следственного комитета проводят допрос.

«По версии следствия, сообщение об угрозах на телефон Скрыпника было отправлено по поручению Гладилина», - цитирует ТАСС правозащитника.

Напомним, что юноша, находясь с родителями в загородном доме в Солнечногорске, вышел на прогулку и не вернулся, после чего на телефоны его отца и матери стали поступать СМС с угрозами. Благодаря оперативной работе, следователям удалось установить его местонахождение спустя 36 часов после похищения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 126 УК РФ - «похищение человека».