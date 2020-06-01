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«Несколько жарких периодов»: в Гидрометцентре рассказали о погоде в июне

Тамара Астапенкова
01:59 01.06.2020
По словам Романа Вильфанда, на европейской территории России среднемесячная температура в июне ожидается около нормы.
«Несколько жарких периодов»: в Гидрометцентре рассказали о погоде в июне
© Фото: Serguei Fomine Global Look Press

Синоптики ожидают, что в России, на большинстве ее территорий, среднемесячная температура в июне будет около нормы. Однако, ожидаются и «очаги тепла» в Западной Сибири, северной половине Красноярского края и Чукотке. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Очаг жаркой погоды в июне - это Западная Сибирь и северная половина Красноярского края, фактически до границы с Якутией. В Чукотке тоже ожидается жаркий месяц», - сообщил ТАСС Вильфанд.

Он уточнил, что на европейской территории России среднемесячная температура в июне ожидается около нормы. Небольшие «отрицательные отклонения от нормы» прогнозируются к западу от Москвы, в Смоленской, Брянской и Тверской областях.

По словам метеоролога, лето на европейской территории страны начнется со «свежей погоды». Но не исключены и первые волны тепла.

«Как и прогнозировалось, ожидается несколько очень жарких периодов, когда температура будет выше нормы на 5-6 градусов», - рассказал Вильфанд.

Ранее синоптики сообщили, что на европейской части России в первый день лета резко похолодает. Ожидается понижение температуры на 8 – 9 градусов. Днем столбики термометров не поднимутся выше отметки 10 градусов тепла. Такое похолодание связано с приходом в страну холодного воздуха из Арктики.

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