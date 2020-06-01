Снесло паводком: кадры обрушения железнодорожного моста под Мурманском

В Мурманской области обрушился железнодорожный мост через реку Кола. В выходные из-за активного таяния снега и выхода реки из берегов подмыло насыпь опоры моста.

Грузовые и пассажирские перевозки на перегоне от станции Выходной до станции Мурманск ранее приостановили для восстановительных работ. В 14.30 1 июня поврежденная опора не выдержала и мост упал в воду.

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По информации регионального управления МЧС, в результате происшествия ни один рабочий восстановительной бригады не пострадал.