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В Китае нашли древнейшую в Восточной Азии статуэтку

Анна Берестовая
05:52 11.06.2020
Небольшая скульптура птицы на постаменте являет собой уникальный образец древнейшего искусства.
В Китае нашли древнейшую в Восточной Азии статуэтку

На территории Китая в ходе археологических исследований была найдена небольшого размера статуэтка, изображающая птицу. По оценке ученых, этой находке в настоящее время уже более 13 тысяч лет, что делает ее самым древним объектом скульптурного искусства Восточной Азии из всех известных.

Фигурка была обнаружена в 2005 году в населенном пункте Линцзин провинции Хэнань, где китайские археологи занимались изучением последовательности отложений в несколько культурных слоев.

Материал, из которого сделан древний артефакт – это обгоревшая животная кость. Несколько таких же вместе с глиняными черепками были обнаружены во время раскопок вместе с птицей. Об этом рассказано в журнале PLOS ONE.

«Статуэтка отличается технологически и стилистически от других образцов», - указали авторы статьи, описывающей находку.

По их мнению, обнаруженная фигурка может быть связующим звеном между более современными азиатскими произведениями и артефактами палеолита.

Древнейшие скульптуры в мире, известные человечеству и обнаруженные в Западной Европе и Сибири, имеют возраст 40 тысяч лет. Как указывают ученые, занимающиеся исследованием «китайской птички», стиль скульптуры, найденной в Азии, заметно отличается от европейских скульптур.

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