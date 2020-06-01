Путин поручил возобновить оказание плановой медпомощи россиянам

Президент России Владимир Путин поручил Минздраву РФ возобновить оказание населению плановой медпомощи, в том числе и высокотехнологической. Документ с соответствующими указаниями был опубликован на сайте Кремля.

Ответственным за исполнение поручения назначен глава здравоохранительного ведомства Михаил Мурашко. Доклад о результатах проведения данных мероприятий должен быть представлен президенту до 10 июня.

Кроме того, российский лидер обязал Минздрав обеспечить сохранение резерва коечного фонда для лечения больных коронавирусной инфекцией в медицинских учреждениях страны для того, чтобы в случае возникновения роста заболеваемости COVID-19 оказать необходимую помощь. Ответственным за исполнение этого поручения также назначен Мурашко.