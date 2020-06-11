Москвичей ждут аномально холодные выходные

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие выходные в Москве столбики термометров опустятся до +16 градусов.

По его словам, в субботу, 13 июня, температурный фон составит 16-21 градус, что ниже нормы на 1-2 градуса.

«После такой жары, конечно, это будет очень сильное понижение», - отметил метеоролог.

Однако Вильфанд добавил, что в начале следующей недели температура придет в климатическую норму, пишет ТАСС.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в четверг, 11 июня, в столице ожидается до +32 градусов, в пятницу - до +25.