Идем по графику: военнослужащие ЗВО продолжают восстанавливать железнодорожное сообщение в Мурманской области

Специалисты железнодорожных и инженерных войск Западного военного округа (ЗВО) продолжают выполнять отсыпку насыпи для железнодорожного полотна от станции «Выходной» до станции «Пост 9-й километр» протяженностью 5,7 километров.

Помимо этого проводятся подрывные и бурильные работы на участке отсыпки насыпи для восстановления железнодорожного сообщения связи с обрушением железнодорожного моста через реку Кола.

Отмечается, что объем земляных работ составляет более 60 тысячи кубических метров.

Всего за время работ военнослужащими железнодорожного батальона 29-й отдельной железнодорожной бригады ЗВО, прибывшими из Брянской области, вывезено свыше 23 тысячи кубических метров выработанного грунта, завезено 2,5 тысячи кубических метров щебеночного балласта и выполнено уплотнение основной площадки земляного полотна, протяженность которого около трех километров - на большей части уже уложены шпалы и рельсы.

После проведенного подрыва скальной породы на обходном участке железнодорожного пути военные железнодорожники ЗВО продолжают производить выемку и вывоз грунта с использованием полноприводных самосвалов КамАЗ и другой специальной техники железнодорожных войск.

Специалисты инженерных подразделений ЗВО, прибывшие из Московской и Ленинградской областей, продолжают работы по рыхлению скальной породы и бурению шурфов для закладки зарядов с использованием новейшей бурильно-ударной машины БУМ-2, бурильных установок и ручных гидравлических инструментов.

Уточняется, что ход бурильных работ и подготовку к очередным подрывам скальной породы инспектировал начальник управления инженерных войск ЗВО генерал-майор Бахтияр Набиев.

Все работы по круглосуточной посменной отсыпке насыпи для железнодорожного полотна в целях восстановления железнодорожного сообщения ведутся в соответствии с графиком.

Для выполнения задач по оказанию помощи в восстановлении железнодорожного сообщения в Кольском районе всего задействовано более 100 военнослужащих и свыше 40 единиц специальной техники.

Мероприятия по оказанию Минобороны помощи в восстановлении железнодорожного сообщения проводятся в соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами России Владимира Путина и указаниями министра обороны генерала армии Сергея Шойгу.