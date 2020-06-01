В Минпросвещения рассказали, в каком формате пройдут школьные выпускные

Выпускной в школах планируется провести в очном формате. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Он отметил, что сейчас делается все для восстановления прежних условий жизни.

«Мы планируем выпускной для тех, кто выходит из школы, провести в очном формате, привычном для всех формате», - цитирует Кравцова РИА Новости.

Последний звонок из-за пандемии коронавируса в этому году для выпускников школ уже прошел онлайн. Ранее в Минобрнауке рассказали о возможности проведения очных выпускных для заканчивающих вузы.