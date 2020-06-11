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Врач рассказала, как эффективно бороться с сединой

Анна Берестовая
05:26 11.06.2020
При ведении образа жизни, предполагающего большое количество стресса, поседение может начаться рано.
Врач рассказала, как эффективно бороться с сединой
© Фото: Christoph Grothgarmood board Globallookpress

Специальные лосьоны для волос, содержащие в составе медь, могут служить хорошим средством от потенциального появления седых волос. Такую рекомендацию дала врач-трихолог Ольга Кохас.

По словам специалиста, выдергивание волос не слишком хорошо помогает противостоять седине. Она также отметила, что уже начавшийся процесс поседения может проходить либо медленно, либо довольно резко, что часто связывается со стрессами. Эксперт указала в интервью радио Sputnik, что стрессы, кроме прочего, могут привести к очень раннему началу поседения.

Медь же, в свою очередь, выполняет функцию стимуляции работы клеток по выработке пигментов. Данный элемент обычно можно встретить в средствах для роста волос.

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