В трех регионах России проведут исследования на популяционный иммунитет к коронавирусу
Полученные данные позволят определить особенности эпидемического процесса и профилактики.
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Роспотребнадзор сообщил, что на территориях Хабаровского края, Тюмени и Санкт-Петербурга планируется проведение проверки на популяционный иммунитет к COVID-19.
«Сероэпидемиологическое исследование планируется в июне 2020 года с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения при участии медицинских организаций регионов», - уточняется в сообщении.
По словам сотрудников ведомства, полученные данные будут использованы для разработки прогноза развития эпидемиологической ситуации, а также профилактики новой коронавирусной инфекции.