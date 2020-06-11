Украинский депутат призвал создать «грязные бомбы» для «противостояния» России и Венгрии

На Украине необходимо создать «атомные заряды и грязные бомбы», чтобы противопоставить их вооружению России и Венгрии. С таким заявлением обратился к лидеру государства Владимиру Зеленскому Депутат Тернопольского городского совета от партии экс-президента Тарас Билан.

По мнению политика, появление в Закарпатье «венгерского» района, о котором в последнее время часто говорят украинские СМИ, грозит якобы возникновением вооруженного конфликта и сокращением размеров территории страны.

Билан предложил обеспечить срочное производство атомных зарядов ресурсами предприятия «Энергоатом» и установить эти заряды на нацеленные в сторону России и Венгрии ракеты «Нептун».

Помимо этого, по убеждению депутата, в государстве требуется сформировать до сотни диверсионно-разведывательных групп с членством на добровольческих основах и приказать им установить«грязные бомбы» возле военных объектов в Москве, Санкт-Петербурге и Будапеште.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров указал в интервью с RT, что подобным образом украинский политик попытался вызвать общественный резонанс и привлечь к себе внимание, избрав «такой глупый способ», поэтому слова Тараса Билана не следует воспринимать серьезно.