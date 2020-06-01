В Генштабе ВС РФ сообщили о высокой военной активности США и НАТО у российских границ

Министерство обороны Российской Федерации постоянно отслеживает и фиксирует высокий уровень военной активности США и их союзников по НАТО вблизи наших границ. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Сергей Рудской.

«Наиболее крупными из них явилась серия учений "Защитник Европы – 2020". Напомню, что в ходе них предусматривалась переброска с континентальной части США в Европу контингента американских войск. В учениях американская сторона планировала задействовать более 28 тысяч военнослужащих, 287 танков, 449 бронетранспортеров и 95 вертолетов», - подчеркнул Рудской.

Он подчеркнул, что еще 17 стран намечали сформировать свои контингенты войск, а от ОВС НАТО в Европе – привлечь пять многонациональных объединений

«Необходимо отметить, что направленность учений носит явный антироссийский характер. Например, в ходе данных мероприятий десантные операции в Прибалтике и на Кавказе планировалось провести накануне 9 мая. Этого не произошло только из-за карантинных мер», - сказал Рудской.

Он также отметил, что практически все учебно-боевые задачи отрабатывались на полигонах, расположенных в непосредственной близости от наших границ. В качестве вероятных целей для поражения рассматриваются объекты, размещенные на территории Российской Федерации.

Рудской особо подчеркнул, что при подготовке к «Защитнику Европы – 2020» предпринимались попытки обхода положений Венского документа путем дробления крупного учения на более мелкие и привлечения к маневрам нейтральных государств.