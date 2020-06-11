Прибывшие для службы в войсках новобранцы ЦВО проходят обязательный карантин

Новобранцы, призванные для прохождения военной службы по призыву в соединения и воинские части Центрального военного округа (ЦВО) на Урале, в Сибири и Поволжье проходят обязательный двухнедельный карантин.

Уточняется, что в рамках проводимых противоэпидемических мероприятий их размещают отдельно от других военнослужащих в помещениях, которые прошли специальную обработку дезинфицирующими растворами.

Каждый пункт проживания молодого пополнения размещен в отдельном здании или на отдельном этаже, обеспечен запасом защитных медицинских масок и средств дезинфекции. Командиры, принимающие молодое пополнение в свои подразделения, будут проживать вместе с призывниками до окончания двухнедельного периода.

Отмечается, что по прибытии в подразделение каждый военнослужащий проходит процедуру термометрии и осматривается медицинскими специалистами. Все новобранцы обеспечиваются средствами защиты органов дыхания из расчета семь масок на одного человека в сутки.

Используя ранцевые распылители, специалисты РХБ защиты ЦВО дезинфицируют расположения, предназначенные для прибывающего молодого пополнения. Дезинфекции также подвергаются помещения для хранения вещевого имущества и места приема пищи.

Незадолго до этого сообщалось, что для граждан, призванных на военную службу весной 2020 года в частях и соединениях ЦВО оборудовано более 100 пунктов отдельного размещения.