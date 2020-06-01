Президент России Владимир Путин поздравил многодетные семьи, удостоенные орденов «Родительская слава», с Днем защиты детей.

«Дорогие друзья, добрый день! Вы меня видите, слышите? Ручками помашите», - начал свое обращение глава государства к участникам онлайн-встречи с семьями, награжденными орденами «Родительская слава».

Во время поздравления президент заявил о необходимости закрепить в Конституции положение, определяющее заботу о подрастающем поколении как безусловный приоритет государства.

Также Путин высказал мнение, что миссия материнства и отцовства является одной из самых благородных и приносит настоящее счастье. По словам российского лидера, родительство - это «вклад самой высокой, абсолютно чистейшей пробы в сбережение традиционных устоев» нашей страны, нравственных начал любви, крепости уз семьи и преемственности поколений.

Кроме того, Владимир Путин пообещал, что церемония вручения орденов «Родительская слава» обязательно состоится, когда в стране будут сняты ограничения, введенные из-за вспышки коронавируса.