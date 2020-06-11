Пользователи по всему миру сообщают о неполадках в работе Instagram

В ночь со среды на четверг пользователи по всему миру начали отмечать проблемы в работе социальной сети Instagram. В частности, сбои в функционировании платформы затронули и Россию.

Такие данные предоставляет сервис Downdetector, следящий за работой популярных интернет-ресурсов.

Наиболее частые жалобы фиксируются в Соединенных Штатах, Индии, Бразилии и ряде европейских стран. На неполадки в функционировании сети в России в большинстве случаев жалуются в столице.

Около 53% из общего числа жалоб сообщают о трудностях при просмотре ленты, у 31% пользователей не получается войти в и аккаунты и примерно 15% неполадок связываются с невозможностью просмотреть сториз.