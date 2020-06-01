В Крыму нашли тело пропавшей шестилетней девочки

В ходе поисковых работ в Крыму сотрудниками правоохранительных органов было обнаружено тело пропавшей в воскресенье шестилетней девочки. Об этом сказано на сайте регионального СК.

«В ходе поисковых мероприятий недалеко от места, где взрослые распивали спиртное, в воде обнаружено тело ребенка», - отмечается в сообщении.

В настоящее время следователи осматривают место обнаружения тела и проводят все необходимые мероприятия для выяснения обстоятельств произошедшего.

О пропаже ребенка сообщила бабушка. Накануне девочка, ее отец и его друг пошли на рыбалку. Во время распития взрослыми спиртных напитков девочка осталась без присмотра.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.