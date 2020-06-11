Не только COVID: врач рассказал о причинах потери обоняния

Главный исследователь ЦКБ управделами президента Никита Ломакин рассказал, что потеря обоняния (аносмия) может быть не только симптомом коронавируса, но и признаком хронических заболеваний, таких как сахарный диабет или гайморит, однако из-за пандемии тест на COVID-19 сдать необходимо.

«Если аносмия сочетается с сильным насморком, ознобом, болью в горле и заложенностью носа, то, скорее всего, речь идет о респираторных заболеваниях - грипп, ОРВИ, риновирусе. Потеря обоняния может возникать при хроническом гайморите в период обострения, а также из-за полипов в носу, травм костей и тканей носа», - пояснил специалист.

Помимо этого Ломакин отметил, что проблемы с обонянием - частичная или полная его потеря - могут быть связаны с курением и возрастными изменениями в организме, а также в случае, если вдохнуть едкие пары химических средств.

Однако, самыми серьезными причинами данного симптома может являться сахарный диабет, некоторые нейродегенеративные заболевания, опухоль головного мозга или носовых пазух, добавил эксперт в разговоре с РИА Новости.