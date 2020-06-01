Ливни, грозы и смерчи: российские регионы оказались во власти непогоды

Эта весна в московском регионе стала самой дождливой за всю историю метеонаблюдений. Ливни за последние три дня установили новый рекорд и привели к серьезным наводнениям. Где-то подтоплены не только огороды, но и первые этажи зданий.

Для любого населенного пункта сравнение с итальянской Венецией - это, конечно, безусловный комплимент. Только сразу нескольким садовым товариществам в районе подмосковного Нахабино сейчас не до комплиментов, главное - спасти дома и огороды. Некоторые строения до сих пор отрезаны бурным потоком от берега, глубина обычно мелкой речки Нахабинки стала больше двух метров.

На лодках спасатели эвакуируют тех, кто согласился покинуть свои дома. Большая вода отрезала одну часть садового товарищества от другой. Всего в городском округе Красногорск больше 20 крупных очагов подтопления. Вода продолжает прибывать еще с пятницы, захватывая все новые территории. И там, где раньше была дорога, теперь плавают утки.

«Утки приплыли. Это были селезень и уточка, они тут плавали, мы не сильно обращали на них внимание, потому что надо было собрать документы, вещи», - рассказала жительница СНТ «Речное» Анна Пименова.

Первые минуты, говорит хозяйка дома, конечно, было страшно, а дальше - многочасовая работа по спасению себя, родных и дома. Первые этажи десятков строений были подтоплены на высоту до полуметра.

В окрестностях Красногорска - настоящее наводнение. Только за одни сутки выпало более 80 миллиметров осадков - полторы месячные нормы.

«Основная норма выпала всего в течение трех часов. Соответственно, конечно, вся система сбора воды, ливневка и прочее были перегружены. Более того, ряд плотин был размыт из-за этого, то есть вы видели, что это реально шла вода по дорогам, по населенным пунктам», - сообщил заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

Сильнейший удар непогоды переживает и столица. Этот май вообще стал самым влажным за всю историю метеонаблюдений в Москве. Закончился он мощным потопом. Под эстакадами и в тоннелях - гигантские лужи. Лило так, что даже затопило некоторые квартиры.

Рекордные дожди вызвали паводки во многих регионах страны: Республика Коми, Татарстан, Мордовия и Башкирия. Ливни здесь сопровождались сильнейшим ветром и градом. В Тульской области образовался огромный смерч.

Кажется, лето наступило только по календарю. За окном - ранняя весна. В понедельник, 1 июня, по прогнозам, дожди продолжатся по всей Центральной России. Осадки обещают чуть ли не до конца недели.