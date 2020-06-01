Мишустин заявил о готовности 25 регионов РФ к снятию ограничений

По словам Мишустина, уже неделю в России прирост заболеваемости за сутки не превышает 2,3%, а в Москве, Севастополе, Крыму, Северной Осетии, Чечне, Мурманской, Астраханской, Магаданской областях этот показатель не превышает и 2%.

По словам премьера, уже неделю по стране прирост заболеваемости за сутки не превышает 2,3%, а в ряде регионов и 2%.

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