Мишустин заявил о готовности 25 регионов РФ к снятию ограничений
По словам премьера, уже неделю по стране прирост заболеваемости за сутки не превышает 2,3%, а в ряде регионов и 2%.
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Девятнадцать регионов РФ начали постепенно отменять ограничения по коронавирусу. Такое заявление сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин.
При этом глава кабмина подчеркнул, что еще 25 российских регионов готовы к снятию ограничительных мер.
По словам Мишустина, уже неделю в России прирост заболеваемости за сутки не превышает 2,3%, а в Москве, Севастополе, Крыму, Северной Осетии, Чечне, Мурманской, Астраханской, Магаданской областях этот показатель не превышает и 2%.