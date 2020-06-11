Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что на нее оказывается давление со стороны экс-президента страны Петра Порошенко и его сторонников, являющихся членами партии «Европейская солидарность».

Прокурор рассказала, что накануне Поршенко в сопровождении однопартийцев с охраной и адвокатами без разрешения ворвался в ее кабинет в офисе. Вторжение было осуществлено под видом необходимости срочно проконсультироваться по поводу уголовных расследований. Соответсвующую информацию предоставила пресс-служба украинской генпрокуратуры.

«Парламентарии просто ворвались в мой кабинет, повредив вещи работникам охраны», — цитируют ее РИА Новости.

Венедиктова подчеркнула, что все требования или предложения, с которыми может обратиться к ней в данный момент Порошенко, противоречат закону. Действия политика прокурор назвала неправомерным давлением.

Накануне бывший глава Украины, ранее проходивший свидетелем по делу о вмешательстве в работу внешней разведки страны, был переведен в статус подозреваемого.