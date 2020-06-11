В мобильном госпитале Читы военные продолжают прием пациентов

В полевом многопрофильном мобильном госпитале, развернутом в городе Чита военные медики Восточного военного округа продолжают прием пациентов и проведение лечебно-диагностических мероприятий.

На данный момент на лечении с диагнозом коронаирус находятся 14 человек.

«Заболевание у всех пациентов проходит в легкой степени тяжести. Данные люди, пройдя курс лечения в нашем госпитале, в скором времени выпишутся и станут жить обычной жизнью» - рассказал дежурный врач приемного отделения капитан медицинской службы Дмитрий Кутик.

В связи с распространением COVID-19 в Забайкальском крае сложилась очень не простая эпидемиологическая ситуация, поэтому местные жители только приветствуют оказанную в борьбе с вирусом помощь Минобороны.

«Я считаю, что это хорошая помощь для жителей нашего края. Вообще, в принципе, военные – молодцы» Они нам в последнее время очень сильно помогают», - сказала местная жительница Кристина Гонтарь.

В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина и указаниями Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу полевой многопрофильный мобильный госпиталь на 100 коек был оперативно переброшен из Бурятии в Забайкальский край, где приступил к работе 7 июня 2020 года