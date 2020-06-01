В Норильске после разлива топлива на ТЭЦ введен режим ЧС

Режим ЧС межмуниципального уровня введен в Норильске после разлива дизельного топлива на ТЭЦ. Об этом сообщили в пресс-службе Красноярского края.

«Также введен региональный режим реагирования. То есть Красноярский край готов оказывать поддержку этим муниципалитетам», - цитирует заместителя председателя краевого правительства Анатолия Цыкалова пресс-служба.

Чиновник отметил, что ущерб причинен значительный: вылилось более 21 тонны горюче-смазочных материалов.

В пятницу на территории ТЭЦ-3 произошла авария. В региональном МЧС сообщили, что автомобиль врезался в хранилище с дизельным топливом. В результате этого начался пожар. Возгорание потушили на площади 350 квадратных метров.

В СК сообщили, что после инцидента произошла разгерметизация одного резервуара. А на проезжую часть технологической дороги разлились горюче-смазочные материалы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.