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Италия планирует с 15 июня открыть границу для россиян

Иван Линдеманн
13:11 01.06.2020
В стране не будут вводить обязательные медицинские справки о наличии вакцинации от коронавируса.
Италия планирует с 15 июня открыть границу для россиян
© Фото: Openpics, Pixabay

Власти Италии рассчитывают, что российские туристы смогут посещать страну с 15 июня. Об этом во время онлайн-брифинга сообщил итальянский посол в Москве Паскуале Терраччано. Он отметил, что именно к этой дате Евросоюз должен открыть границы.

«Я надеюсь, что с 15 июня и российское руководство разрешит въезд в страну, потому что ни один российский турист не поедет в Италию, если потом ему придется столкнуться с трудностями, чтобы вернуться домой», - заявил дипломат.

Кроме того, Тарраччано сообщил, что в Италии не станут вводить обязательные медицинские справки о наличии вакцинации от коронавируса. При въезде в страну будут соблюдать все необходимые меры предосторожности, но процедура выдачи виз осложнена не будет.

На прошлой неделе премьер-министр России Михаил Мишустин попросил граждан воздержаться от зарубежных поездок этим летом, а Владимир Путин призвал в условиях распространения коронавируса уделить внимание развитию внутреннего туризма.

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