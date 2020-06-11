В Голливуде возобновят съемки, прерванные из-за пандемии

Съемочные работы в Голливуде, приостановленные в связи с введением ограничений для борьбы с коронавирусной инфекцией, могут быть заново начаты с 12 июня. Такое решение было принято властями округа Лос-Анджелес, располагающегося в США, штате Калифорния.

Телевизионные и киносъемки будут возобновлены вместе с началом работы зоопарков, аквариумов, кемпингов и подобных организаций.

Соответствующую информацию сообщил американский телеканал ABC7 со ссылкой на заявление главы департамента здравоохранения округа Барбары Феррер.

Обязательным условием старта деятельности в настоящее время в связи с пандемией COVID-19 является соблюдение всех протоколов противоэпидемической безопасности, в частности ношение масок и поддержание необходимой дистанции.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения порекомендовали россиянам продолжать соблюдать масочный режим несмотря на послабления.