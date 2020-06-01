Открытые «бассейны» в парках и реки вместо улиц: последствия тропического ливня в Москве

В некоторых районах Москвы и Подмосковья до сих пор устраняют последствия тропического ливня, который обрушился на регион в последние дни весны. Видео затопленных улиц жители публикуют в социальных сетях.

«Всем привет! В Братеевском каскадном парке открыли открытый бассейн», - подписал видеоролик велосипедист.

На кадрах видно, что весь парк оказался под водой, не видно даже дороги.

А в поселке Нахабино, расположенном в городском округе Красногорск Московской области, затопило дачный участок. Жительница разместила в Интернете ролик со своей кошкой, которая пытается перепрыгнуть с одной клумбы на другую, чтобы не упасть в воду.

По данным метеорологов, за несколько дней ливней в Москве выпало 140% месячной нормы осадков. Май этого года стал самым дождливым в истории метеонаблюдений.