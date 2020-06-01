Песков сообщил, что режим закрытых границ РФ не распространяется на официальные делегации

Режим закрытых границ России не распространяется на официальные делегации, включая те, что приедут на Парад Победы в Москву. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Во время пресс-конференции Пескову был задан вопрос о том, будут ли открыты границы для иностранцев перед приездом зарубежных делегаций на Парад Победы в российской столице.

«Режим закрытых границ не распространяется на официальные визиты делегаций», - объяснил пресс-секретарь.

При этом Песков подчеркнул, что решения об открытии границ России пока не принимались.