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В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России

Анна Берестовая
02:42 11.06.2020
В России быстро и в больших масштабах проводят тестирование на коронавирусную инфекцию.
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Необычно низкий показатель смертности от коронавирусной инфекции в России по сравнению с другими странами может объясняться широким охватом населения тестами на COVID-19. Такое заявление сделал директор программы Всемирной организации здравоохранения  по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

Помимо большого количества тестов, проведенных на территории РФ, специалист также отметил высокую скорость их осуществления.

«Это тестирование проводится очень и очень быстро», - цитирует его высказывание на брифинге в Женеве ТАСС.

Райан также добавил, что ВОЗ создала и отправила властям государств мира общие рекомендации по сертификации летальных исходов среди инфицированных коронавирусом.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что статистика заболевания показывает меньшее число случаев заражения COVID-19 в столице по сравнению с динамикой других мировых мегаполисов.

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